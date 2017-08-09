В Великобритании откроют паб при церкви

В британском городе Норидж при местной церкви Святого Томаса будет работать паб. Об этом пишет The Telegraph.

Идея открытия заведения с алкоголем пришла наместнику церкви Иану Дубле (Ian Dyble). Отмечается, что учреждение выкупило паб, который находился по соседству за 500 тысяч фунтов стерлингов (около 650 тысяч долларов).

По словам священника, такая идея пришла ему в голову еще во время обучения в семинарии. «Интерес прихожан к церкви падает. Таким образом, мы сможем стать ближе к обществу», — сказал он.

Заведение, открытие которого запланировано 14 августа, назвали The Mitre («Митра»). По словам Дубле, паб будет работать в дневное время, доступен для проведения свадеб и других мероприятий развлекательного характера. Британец надеется, что прихожане будут ответственно относиться к потреблению алкоголя и получат удовольствие от посещения заведения.

В апреле стало известно, что в американском городе Денвер, штат Колорадо, открылась Международная церковь конопли. Ее участники намерены заниматься ритуальным курением марихуаны, устраивать кинопросмотры и проводить встречи, например, с художниками и музыкантами.

