Польский курорт превратит в музей бывшую штаб-квартиру гестапо

Власти курорта Закопане на юге Польши намерены превратить в музей здание бывшей штаб-квартиры гестапо, которое в настоящее время используется как отель. Об этом сообщает портал PropertyDesign.

Мэрия Закопане планирует выкупить строение у его нынешнего владельца за 12 миллионов злотых (примерно 3,3 миллиона долларов). Предполагается, что объект перейдет в собственность местной администрации уже в текущем году.

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Отмечается, что в здании будут проводить различные образовательные и социальные мероприятия. Как заявила одна из инициаторов создания музея и дочь узника гестапо Люцина Галица-Юрецка (Lucyna Galica-Jurecka), жители Закопане смогут воздать дань уважения полякам, страдавшим в застенках за свободу родины.

Нацисты заняли здание в ноябре 1939 года, вскоре после начала Второй мировой войны. В нем разместили штаб-квартиру политической полиции Третьего рейха и тюрьму. До этого там располагалась гостиница Palace.

В тюрьме, которую окрестили «камерой пыток», побывали тысячи поляков и граждан других стран, многих из них истязали, около 250 человек были убиты. Она прекратила свое существование в январе 1945 года после освобождения юга Польши советской армией.

Известно, что в 1994 году в здании устроили небольшой музей, который через пять лет закрыл купивший его бизнесмен. Он превратил дом в отель. В 2001 году активисты добились повторного открытия выставки в подвалах строения.