Шведам предсказали жизнь без наличных к 2030 году

Две трети торговых организаций Швеции считают, что наличные деньги выйдут из обращения к 2030 году. Об этом сообщает шведская газета SvD со ссылкой на доклад Королевского технологического института (Kungliga Tekniska Högskolan, KTH).

По мнению одного из авторов доклада, научного сотрудника KTH Никласа Арвидссона (Niklas Arvidsson), шведы в большей степени, чем жители других стран, доверяют банкам.

«Сейчас все происходит очень быстро. Для банков работа с наличностью означает только одни расходы, поэтому наличные деньги будут оставаться лишь до тех пор, пока на них будет спрос со стороны потребителей и предприятий торговли», — отметил он.

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Сейчас безналичные платежи составляют 80 процентов от общего объема расчетных операций в стране, тенденция к росту сохраняется, отмечает издание.

В ноябре 2016 года газета The Wall Street Journal писала о том, что Банк Швеции («Риксбанк») обсуждает возможность выпуска национальной цифровой валюты из-за того, что жители страны все меньше пользуются наличными деньгами.

«Чем меньше жителей Швеции использует банкноты и монеты, тем очевиднее, что «Риксбанк» должен понять, следует ли ему заняться выпуском национальной цифровой валюты в качестве дополнения к уже существующей», — заявила замглавы Риксбанка Сесилия Скингсли.