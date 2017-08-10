Европе предсказали дефицит сливочного масла

Резкий рост спроса на сливочное масло привел к тому, что оптовые цены на продукт в Европе в начале лета выросли почти в два раза, а розничные — на 20 процентов. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает CNN Money со ссылкой на данные Euromonitor.

Федерация, объединяющая французских пекарей (Federation des Entrepreneurs de la Boulangerie), назвала ситуацию кризисом и предупредила о грядущем резком подорожании хлебопекарной продукции.

В заявлении группы отмечается, что хотя цена на сливочное масло и была неустойчивой, но никогда не достигала таких уровней ранее. Представители отрасли опасаются, что к концу года на рынке возникнет дефицит сливочного масла.

Рост цен на данный продукт специалисты объясняют несколькими факторами. В частности, это рост потребления, который объясняется высоким спросом на масло со стороны ряда стран, включая Китай. Кроме того, спрос увеличился и после того, как была оспорена связь между потреблением этого продукта и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По данным Еврокомиссии, в мае 2017 года производство масла в Европе упало на пять процентов в годовом выражении, а запасы, по данным Молочной обсерватории Европейской комиссии, сократились на 98 процентов в год.

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Генеральный директор датско-шведского молочного гиганта Arla Педер Туборг выразил опасения относительно того, что к Рождеству в Европе может образоваться дефицит молока и сливок.

Мировой спрос на масло восстанавливается после многолетнего спада, когда потребители отдавали предпочтение его заменителям. По словам аналитика по пищевой продукции Euromonitor Рафаэля Моро, потребители все чаще выбирают более натуральную и менее обработанную продукцию, что относится и к сливочному маслу.

Средний европейский житель в 2015 году потреблял 8,4 фунта масла, тогда как в 2010 году — 7,9 фунта. На среднего американца в 2015 году приходилось 5,6 фунта, тогда как в 2010-м — 4,9 фунта.

По прогнозам Минсельхоза США, импорт молока Китаем в нынешнем году вырастет на 38 процентов, а потребление масла в мире — на три процента.

