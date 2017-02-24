Бизнес
 

Подорожание масла вынудило мороженщиков поднять цены

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Производители мороженого обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за резкого роста цен на сливочное масло. Об этом сообщил гендиректор Союза мороженщиков России Валерий Елхов, передает в пятницу, 24 февраля, Rambler News Service.

По его словам, цена на масло неожиданно подскочила осенью 2016 года. «Выросла стоимость на 100 рублей, в отдельных случаях на 200 рублей за килограмм. Такая скачкообразная ситуация привела к тому, что цена на мороженое выросла, снизилось потребление в какой-то мере, выросла себестоимость», — рассказал он.

В связи с недовольством производителей союз направил обращение в ФАС, однако в ведомстве не увидели основания для судебного разбирательства по поводу картельного сговора. «Хотя, с другой стороны, как можно объяснить, что сразу у всех производителей масла выросли таким образом цены?» — отметил Елхов, добавив, что это явно произошло не из-за двух-трехпроцентного увеличения стоимости молока.

При этом он отметил, что рост цен на мороженое в целом может быть связан с повышением стоимости импортных компонентов. «Для нас сливочное масло и сухое молоко — это стратегические сырьевые продукты. Эти продукты в дефиците, как и вся молочная продукция в России, ее просто не хватает, поэтому мы вынуждены закупать за рубежом», — сказал он.

Гендиректор сообщил, что дальнейший рост стоимости необходимых для производства компонентов может привести к уходу с рынка ряда компаний. Елхов также пояснил, что в среднем цена мороженого растет на 10 процентов ежегодно.

10 февраля ФАС предложили изучить действия Национального союза производителей молока («Союзмолоко»). Как отметили в Россельхознадзоре, ужесточение с 1 февраля правил отгрузки продукции из неблагополучных районов, где зафиксированы заразные болезни животных, не может вызвать рост цен.

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