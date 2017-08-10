Билл Мюррей два раза подряд сходил на мюзикл «День сурка» и обещал прийти еще

Американский актер Билл Мюррей два раза посетил мюзикл «День сурка», поставленный по мотивам одноименного фильма, в котором он исполнил главную роль. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает журналист Сопан Деб‏ в Twitter.

«ЭТО НЕ ШУТКА: Билл Мюррей сходил на мюзикл "День сурка" еще раз [в среду вечером]», — написал он.

До этого актер уже посмотрел спектакль, который проходит в бродвейском театре August Wilson Theater, во вторник.

Как отмечает Деб, есть слух, что Мюррей пообещал создателям посетить постановку снова. «Что если завтра он приведет Энди Макдауэлл?» — пошутила журналистка Эрин Макканн.

Мюррей и Макдауэлл сыграли в «Дне сурка» 1993 года главные роли. По сюжету, персонаж Мюррея влюбляется в героиню Макдауэлл, но отношения развиваются с трудом, потому что каждый раз, когда он просыпается, повторяются события предыдущего дня.