Юнкер спустил 27 тысяч евро на очень трудный перелет в Рим

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер потратил больше 27 тысяч евро на перелет в Рим на частном самолете. Об этом сообщает The Independent.

Материалы по теме Все оттенки серого «Лента.ру» выясняла, кто будет руководить Европейским союзом в ближайшие несколько лет

По данным издания, испанская правозащитная организация Access Info несколько лет добивалась от европейских чиновников раскрытия информации об их расходах. Именно ей удалось узнать о трате 27,05 тысяч евро на «авиатакси».

Помощник пресс-секретаря Юнкера Мина Андреева пояснила, что такие затраты были оправданы тем, что купить билет на коммерческий авиарейс не было возможности, и нужно было арендовать частный лайнер. Кроме того, с Юнкером были еще семь членов официальной делегации.

Она также рассказала, что полеты на «авиатакси» — очень тяжелая работа, потому что в ходе путешествия нужно «читать документы и делать в них пометки». «Я думаю, такой перелет вам бы не понравился», — заметила Андреева.

5 мая 2017-го Юнкера британский таблоид Sun сообщал, что Юнкер перед началом переговоров по Кипру в Женеве «явно нажрался». Он вел себя странно и регулярно натыкался на других людей и на мебель.