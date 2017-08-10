Юнкер спустил 27 тысяч евро на очень трудный перелет в Рим

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер потратил больше 27 тысяч евро на перелет в Рим на частном самолете. Об этом сообщает The Independent.
По данным издания, испанская правозащитная организация Access Info несколько лет добивалась от европейских чиновников раскрытия информации об их расходах. Именно ей удалось узнать о трате 27,05 тысяч евро на «авиатакси».
Помощник пресс-секретаря Юнкера Мина Андреева пояснила, что такие затраты были оправданы тем, что купить билет на коммерческий авиарейс не было возможности, и нужно было арендовать частный лайнер. Кроме того, с Юнкером были еще семь членов официальной делегации.
Она также рассказала, что полеты на «авиатакси» — очень тяжелая работа, потому что в ходе путешествия нужно «читать документы и делать в них пометки». «Я думаю, такой перелет вам бы не понравился», — заметила Андреева.
5 мая 2017-го Юнкера британский таблоид Sun сообщал, что Юнкер перед началом переговоров по Кипру в Женеве «явно нажрался». Он вел себя странно и регулярно натыкался на других людей и на мебель.