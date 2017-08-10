Российские туристы снизили расходы на шопинг и экскурсии

Расходы российских путешественников на шопинг и экскурсии текущим летом снизились по сравнению с тем же периодом 2016 года, заявил заместитель гендиректора НТК «Интурист» Сергей Толчин. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

По словам представитель туроператора, подобная тенденция заметна как на внутренних, так и на зарубежных направлениях отдыха. На сколько именно упали траты, он не уточнил. Толчин отметил, что продолжительность туров летом 2017-го также сократилась.

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Эксперт также рассказал, что в этом году вырос спрос россиян на поездки в Турцию. «Он был очень серьезно простимулирован скидками», — пояснил он, добавив, что после возобновления авиасообщения с Россией Турция стала основным конкурентом для популярных у отдыхающих выездных и внутренних направлений.

«Мы видим восстановление активного туристического потока за счет грамотной стратегии как турецкого бизнеса, так и правительства», — добавил Толчин.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), продажи экскурсий по стране упали в текущем году в среднем на 40 процентов по сравнению с январем-июлем 2016-го, передает «Интерфакс». Согласно информации компании «Ванд», данный показатель снизился на 30-50 процентов.

Менеджер туроператора «Мультитур» Екатерина Мясникова заметила, что раньше туристы находили средства на такой вид отдыха дважды в год, а в 2017-м зачастую обходятся одним выездом. Участники рынка рассчитывают на восстановление продаж экскурсионных туров грядущей осенью, однако их ожидания весьма сдержанны.