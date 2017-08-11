СМИ узнали о намерении Порошенко переизбираться под лозунгом вступления в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко планирует переизбираться на второй срок. В ходе предвыборной кампании он будет использовать лозунг о вступлении страны в Евросоюз. Об этом сообщили источники, близкие к главе государства, передает в пятницу, 11 августа, «Украинская правда».

По информации собеседников издания, Порошенко уверен, что у Киева появится возможность подачи обоснованной заявки на членство в ЕС. Планами, которые позволят это сделать, украинский президент поделился со своим окружением. «Когда мы слушали эти задачи, они казались вполне реальными. Вспомните, еще в прошлом году никто не верил, что будет безвиз. Но он есть. Порошенко верит, что и вступление в ЕС — реально», — приводит «Украинская правда» слова источника.

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В середине июля лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко потребовал скорейшего объявления импичмента президенту страны, так как, по его мнению, Порошенко хочет баллотироваться вновь на пост главы государства. «Он считает, что может переизбраться на второй срок, как Янукович, когда подчинит себе всех: средства массовой информации, правоохранительные органы, суды, парламент», — заявил Ляшко.

Президент Украины избирается гражданами страны на прямых выборах. Срок его полномочий — пять лет. Следующие выборы главы государства должны пройти 31 марта 2019 года.