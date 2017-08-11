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Медведев посчитал перспективной идею застроить Россию деревянными домами

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

Строительство деревянных домов имеет «огромный потенциал» в России, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС в пятницу, 11 августа.

«Я считаю, что у такого рода застройки в нашей стране существует огромный потенциал с учетом наших лесных богатств», — сказал Медведев на встрече с активистами партии «Единая Россия» в Приволжском федеральном округе в ответ на предложение расширить такого рода строительство.

По мнению премьера, деревянные дома не только экологичные, но и «очень современные», а также они позволяют сохранять тепло и могут простоять на «протяжении десятилетий» — в случае, если будут применены правильные технологии, добавил премьер.

Для подготовки участков под такую застройку Медведев предложил рассмотреть возможность внесения поправок в Лесной кодекс России.

В апреле идею о строительстве деревянных домов в Москве одобрил Сергей Собянин. В Москве будет создано определенное пробное «пятно застройки» такими домами.

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