Автобус с туристами врезался в мост в Риме

Туристический автобус с пассажирами врезался в железнодорожный мост на юге Рима в воскресенье, 13 августа. Как сообщает la Repubblica, пострадали 18 человек, трое из них получили тяжелые травмы.

Сообщается, что водитель не обратил внимание на дорожные знаки, и попытался проехать под мостом, высота которого оказалась на 50 сантиметров ниже крыши автобуса.

В автобусе находились туристы из Франции и Великобритании, среди них было много детей. Водитель не пострадал. Движение поездов не прерывалось,

21 января в Вероне на северо-востоке Италии крупная авария унесла жизни 16 человек. Венгерский автобус врезался в столб, после чего загорелся. В транспортном средстве находились 55 человек, 39 из которых получили ранения. Среди пассажиров была группа подростков 14-18 лет, возвращавшихся в Будапешт.