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Петербургская маршрутка насмерть сбила французскую туристку

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Туристка из Франции погибла после наезда маршрутки в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает Пятый канал.

Инцидент произошел в Курортном районе города накануне вечером. По информации канала, женщину звали Мария Букарю. Она стояла у правой передней части автобуса, и отъезжавший от остановки шофер не заметил ее.

Пострадавшая получила многочисленные травмы. Медики диагностировали у нее открытый перелом правого бедра, закрытый перелом левого бедра, перелом костей таза, тупую травму живота и внутреннее кровотечение. Женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Поздно вечером она скончалась.

Дело передано в Следственный комитет.

Издание «Невские новости» сообщает, что за рулем транспортного средства находился 59-летний уроженец Дагестана, который неоднократно попадался на нарушениях правил дорожного движения. В частности, его штрафовали за переезд через железнодорожные пути при закрытом шлагбауме.

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