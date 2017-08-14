В КТРВ заявили о помощи Китаю в создании ракетного вооружения

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ведет несколько совместных проектов с Китаем в части разработки ракетно-бомбового вооружения. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал глава компании Борис Обносов.

«Есть у нас определенные совместные проекты с Китаем по ОКР-овской тематике (опытно-конструкторским работам, включают создание опытного образца и документации — прим. «Ленты.ру») и в области готовых изделий», — заявил Обносов.

Российская оборонка традиционно выполняет большой объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в интересах китайской аэрокосмической и оборонной промышленности. По ряду оценок, речь может идти о трети в общей стоимости контрактов, заключаемых с Россией по линии военно-технического сотрудничества.

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Среди оборонных программ Китая, сильно продвинувшихся в последнее время за счет помощи российских специалистов, эксперты называли управляемые ракеты «воздух-воздух» PL-12, зенитный комплекс HQ-16, вертолет WZ-10, легкие истребители JF-17 (FC-1), фрегаты проекта 054А.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» создана в 2002 году на базе компании «Звезда-Стрела». Объединяет российских разработчиков высокоточного ударного вооружения, в частности «Радугу», «Вымпел», «Регион», «НПО Машиностроения» и ряд других. Консолидированная выручка за 2016 год составила 172 миллиарда рублей, чистая прибыль — около 17 миллиардов.

Среди продукции предприятия — управляемые ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля» различного назначения, противокорабельные ракеты (в том числе береговые комплексы «Бастион» и «Бал»), корректируемые авиабомбы, противолодочное вооружение (ракето-торпеды «Шквал», противолодочный комплекс «Пакет»).

Корпорация является ведущей организацией по разработке перспективных гиперзвуковых крылатых ракет.