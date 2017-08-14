В Индии задержали четырех человек из-за утечки серии «Игры престолов»

Сотрудники полиции Индии задержали четырех человек по подозрению в организации утечки эпизода сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) в понедельник, 14 августа.

Задержанные являются сотрудниками компании, которая имеет доступ к еще не вышедшим сериям. По версии правоохранительных органов, они выложили в сеть четвертый эпизод фэнтезийного сериала раньше официальной премьеры.

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Отмечается, что подозреваемые будут находиться в заключении, пока проводится расследование.

8 августа хакеры обнародовали сценарий пятой серии новой «Игры престолов» и потребовали у директора HBO Ричарда Плеплера выкуп за якобы имеющиеся в их распоряжении еще не опубликованные данные.

Четвертый эпизод седьмого сезона появился в сети 4 августа. Опубликовавший серию интернет-пользователь назвал ее «подарком из Пакистана»