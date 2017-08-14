Спорт
 

Лопырева рассказала об объятиях с фанатами МЮ

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Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева рассказала о поездке на матч первого тура английской премьер-лиги между МЮ и «Вест Хэмом». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Я приехала на матч по официальному приглашению МЮ. Это был визит для поддержания отношений между нашими странами. Фанаты со всего мира зовут меня посетить их домашние матчи, считают, что я приношу удачу. Вчера меня обнимали болельщики МЮ и просили не уезжать», — рассказала Лопырева.

Она также отметила, что была в восторге от увиденной игры. Телеведущая отметила скорость, динамику и зрелищность матча.

Встреча состоялась в воскресенье, 13 августа, и завершилась со счетом 4:0 в пользу МЮ.

Лопырева стала послом ЧМ-2018 от Ростова-на-Дону в октябре 2015 года. Среди ее обязанностей участие в общественно-значимых мероприятиях, посвященных подготовке и проведению турнира.

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