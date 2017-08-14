В РПЦ призвали отказаться от митингов ради молитвы и поста

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл призвал паству отказаться от митингов и противостояния ради молитвы. Об этом он заявил в своей речи в Свято-Троицком Архиерейском подворье города Ирбита по случаю начала Успенского поста. Выдержки из нее опубликованы на сайте Екатеринбургской епархии.

В начале своей речи Кирилл напомнил присутствующим о сложных временах, которые перенес русский народ. К таковым он отнес Смутное время в XVII веке, бунт Емельяна Пугачева в XVIII-м, гражданскую войну в начале XX-го, когда «вся русская земля полыхала братоубийственным противостоянием».

«Господь утишил эту бурю, послал нам великое испытание — Отечественную войну и тогда народ объединился», — сказал митрополит.

По его словам, гражданам следует «понимать и чувствовать в себе эти уроки истории». «Молитва и пост — это лучше, чем любой митинг, протест, противостояние», — заключил Кирилл.

Успенский пост — один из самых строгих в Православии. Установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Продолжается с 14 по 27 августа включительно и завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы. Во время поста верующие должны ограничивать себя в питании и удовольствиях, в частности, отказаться от игр и просмотра телевизора.