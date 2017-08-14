Бизнес
 

Украинские производители начали химичить в России

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Российские сельхозпроизводители используют в качестве химического удобрения нитрат кальция (кальциевая селитра). Однако в этом году им предлагают некий странный по составу продукт, причем по подозрительно низкой цене. Производитель — украинское предприятие «Химдивизион» из города Каменское (бывший Днепродзержинск).

Этот завод начал работать не так давно, после длительного простоя. Для экспансии производитель выбрал российский рынок. Отметим, что Украина фактически закрыта для ввоза химических удобрения из России. Видимо, с учетом непростых межгосударственных отношений нитрат калия «Химдивизиона» в нашей стране иногда пытаются продавать под видом удобрения из Китая».

Еще нитрат кальция используют в нефтегазовом секторе при изготовлении тампонажных растворов, применяемых при сервисном обслуживании нефтяных скважин. Для этих целей его закупают «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть» и другие. Однако здесь есть риски — низкое качество компонентов такого раствора может привести к аварии и даже полной потере скважины.

Как в действительности продукция «Химдивизиона» в немалых объемах попадает в Россию не известно. В сводках Федеральной таможенной службы РФ «нитрат калия» всплыл пару месяцев назад — партию удобрений выявили на погранпереходе Казачья Лопань в Белгородской области.

Обязательной регистрации нитрата калия, производимого «Химдивизионом», не проводилось. Между тем химический состав удобрения вызывает вопросы. Согласно информации, размещенной на сайте предприятия, в продукте: 98 процентов азотнокислого кальция, 1-2 процента воды, 8 процентов аммиачной селитры и 1,5 процента карбамида.

Получается, украинский производитель изобрел вещество, в формуле которого 109,5 процента различных компонентов. Тут, что называется, комментарии излишни.

В спецификации на сайте «Химдивизиона» среди потребителей продукции завода указаны «производители взрывчатых веществ». Все объяснимо: нитрат аммония применяется в производстве взрывчатки, а нитрат кальция и карбамид, как окислители, многократно усиливают его детонацию. Не случайно он пользуется спросом у террористов.

Вызывает недоумении другое — согласно Европейскому соглашению о транспортировке опасных грузов, такие вещества отнесены к классу опасности 5.1. Перевозка их допускается только на спецтранспорте с желтыми проблесковыми маячками. Но на «Химдивизионе» этими требованиями явно пренебрегают. В спецификации указано, что «нитрат кальция» можно перевозить «любым видом транспорта». Что украинский производитель и делает, в том числе и на территории России.

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