Красноярский полицейский несколько километров преследовал плот с детьми

В Красноярском крае полицейский спас двух детей, которых уносило на плоту течением реки Ангара. Об этом говорится в сообщении краевого управления МВД.

С заявлением о пропаже детей в правоохранительные органы обратилась мать одного из мальчиков. Она рассказала, что ее восьмилетний сын вместе с пятилетним другом ушли гулять и не вернулись. После этого начались поиски детей.

Спустя некоторое время сержант полиции увидел с берега мальчиков, которых уносило течением на плоту. Мужчина воспользовался личной весельной лодкой и погнался за плотом. В результате спустя несколько километров ему удалось догнать мальчиков и пересадить к себе.

Детей передали родителям, их жизни ничего не угрожает.

В конце июня в Мурманске 8-летнего пропавшего мальчика нашли в квартире у 5-летней подруги. Мальчик рассказал, что познакомился с девочкой накануне и заночевал у нее дома в отсутствие родителей. В поисках ребенка участвовали сотрудники областного и городского управления МВД (около 50 человек), а также 15 сотрудников МЧС. Найден мальчик был в ходе поквартирного обхода.