Губернатор Подмосковья поздравил «Радио 1» с 85-летием

Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова поздравила «Радио 1» с 85-летием радиовещания в Подмосковье, а также передала поздравления от главы региона Андрея Воробьёва. Об этом сообщается на сайте «Радио-1».

«Губернатор Московской области передаёт вам самые теплые слова поздравления и благодарности за то, что в этом году вы нас удивили! Год назад губернатор поддержал идею модернизации радиостанции. Вы не подвели и показали удивительные результаты», — сказала Виртуозова в эфире «Радио 1».

Она отметила, что за год вещания радиостанция вошла в десятку самых цитируемых СМИ столичного региона. «Когда мы начинали работать, «Радио 1» не было даже в тридцатке цитируемых региональных СМИ Московского региона. И когда сейчас компания «Медиалогия» дает вас на восьмом месте, мы испытываем огромное удовлетворение, что вы так хорошо поработали», - сказала она.

Виртуозова подчеркнула, как важно доверии аудитории: «Информация, которую вы даете, должна внушать людям доверие. Они должны знать: «Радио 1» — это правда, это именно так».

