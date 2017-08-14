В Московской области запустили рейд «Дорожная техника-2017»

В Московской области стартовал профилактический рейд «Дорожная техника-2017», организованный министерством сельского хозяйства и продовольствия региона. Цель мероприятия — контроль технического состояние тракторов и другой самоходной техники, говорится на сайте ведомства.

«Мероприятие проводится в рамках исполнения государственной функции по надзору за техническим состоянием и соблюдением правил и норм эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним в процессе по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды», — отмечается в сообщении.

У трактористов, машинистов и водителей самоходных машин проверяют наличие удостоверений и документов о прохождении техосмотра. Помимо этого, под проверку попадает соответствие транспортных средств техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферу.

Как пояснил глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин, в период проведения полевых работ, уборки урожая и заготовки кормов подобные рейды необходимы.

За нарушения, выявленные в ходе рейда, предусмотрена административная ответственность. Инспекция пройдет с 14 по 18 августа.