Омских пенсионерок заподозрили в намеренных падениях в транспорте ради денег

Омские перевозчики подозревают, что пожилые женщины ради выплат компенсаций стали специально падать в транспорте. Об этом пишет во вторник, 15 августа, «СуперОмск».
Как сообщили порталу владельцы маршрутных автобусов, в последнее время к ним участились иски, а также появились группы адвокатов, которые специально ищут пострадавших, чтобы затем обратиться в суд. В итоге перевозчики вынуждены платить не только обязательную страховку, но и компенсацию морального вреда.
По словам руководителя компании «Парк-Авто» Виталия Торопова, «неизвестно, где ты получил травму, а можешь, имея билет в руках, требовать моральной компенсации от перевозчика». «Было несколько прецедентов, когда пенсионерки подавали иски в суд и выигрывали. Получается такой вот "бабкин бизнес"», — заявил он.
Мужчина рассказал, что одна из пенсионерок намерена взыскать с него 650 тысяч рублей за перелом позвоночника в феврале 2016 года. «Она даже не помнит, какой это был автобус и где все это произошло. На кочке тряхнуло (...) Кто знает, от этого ли все произошло?» — отмечает глава «Парк-Авто».
Торопов добавил, что факт получения травмы следовало зафиксировать на месте, однако женщина вызвала скорую помощь домой. «Было скользко. Она могла упасть на улице, потом просто сообразить, имея в руках билет из автобуса», — считает он. «Хороший бизнес получается, когда два раза в автобусе упал и можно купить однокомнатную квартиру», — указал мужчина.
Как отмечает портал, в 2017 году по 100 тысяч взыскали еще с двух индивидуальных предпринимателей, организовавших перевозку в Омске.
В июле сообщалось, что в Омске во время утреннего часа пик из маршрутного микроавтобуса на ходу выпала пассажирка. При повороте в автобусе открылась дверь, и женщина 1961 года рождения оказалась на проезжей части. Пострадавшую госпитализировали.