Болельщики выбрали лучший гол в истории английской премьер-лиги

Видео: Loffen AFC / YouTube

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Нидерландов Деннис Бергкамп стал автором лучшего гола в истории английской премьер-лиги по версии болельщиков. Таковы результаты опроса, проведенного BBC Sport.

За Бергкампа проголосовал 31 процент респондентов. Всего в опросе приняли участие более полумиллиона человек. Голосование приурочено к 25-летию премьер-лиги.

Речь идет о забитом мяче голландца в игре сезона-2001/02 против «Ньюкасла» (2:0). Форвард, стоя спиной к воротам, при приеме передачи одним касанием обыграл защитника и поразил цель.