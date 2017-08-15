Участникам подмосковной «Библиорыбалки» предложат отведать «Библиоуху»

На берегу реки Клязьмы в окрестностях подмосковного Королева 17 августа пройдет «БиблиоРыбалка», в ходе которой все желающие смогут параллельно рыбачить и обсуждать книги. Об этом сообщает сайт министерства культуры региона.

«Рыбная ловля, помимо всего прочего, это редкая для городского жителя возможность безмятежно созерцать природу. А созерцающий ум, как известно, куда более восприимчив и к высокой поэзии, и к глубокой мудрости, и к красоте повседневности», — говорится в сообщении.

Кроме того, гостям проекта предложат принять участие в конкурсах, играх и познавательных программах, а также отведать «Библиоуху».

Организатором мероприятия выступило Молодежное культурное сообщество Московской областной государственной научной библиотеки имени Н.К. Крупской (Королев).

Желающим присоединиться к «БиблиоРыбалке» необходимо сообщить об этом на странице сообщества в «ВКонтакте» или записаться в штабе объединения в библиотеке.