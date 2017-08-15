Житель Кузбасса похитил три килограмма монет из построенного им дома

В Кемеровской области из коттеджа местного жителя похитили три килограмма десятирублевых монет, а также золотые украшения ручной работы. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Инцидент произошел в Прокопьевском районе. Похититель проник через приоткрытое окно. Общий ущерб потерпевший оценил в 1,2 миллиона рублей.

Подозреваемый был задержан в одном из местных кафе, где он на похищенные деньги купил пиво и шаурму. Им оказался ранее судимый за кражи 36-летний местный житель. У него была изъята сумка с похищенным.

Полицейские выяснили, что годом ранее подозреваемый в составе бригады строил коттедж потерпевшего. «Зная планировку помещения, он в течение нескольких минут обошел комнаты и похитил ценные вещи и деньги», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый арестован.

В августе в Кемеровской области из дома 77-летней женщины украли 10-литровую емкость с домашним вином. Полицейские задержали подозреваемого — 39-летнего знакомого пенсионерки. Он похитил напиток в отместку за то, что женщина отказалась раскрыть рецепт его приготовления.