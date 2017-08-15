ФАС пресекла нарушения на миллиардном аукционе по ремонту трассы «Украина»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пресекла нарушения при проведении аукциона с суммой контракта более миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В релизе поясняется, что речь идет о капремонте трассы М-3 «Украина». Один из участников тендера пожаловался в ФАС на действия организатора аукциона — ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства».

По мнению антимонопольной службы, заказчик излишне детализировал описание объекта закупки, что создавало необоснованные препятствия для потенциальных участников.

В частности, участники должны были указать параметр шероховатости поверхности пиломатериалов хвойных пород. «Для определения такой характеристики нужно провести детальный анализ материала, в то время как закон не обязывает участника иметь товар в наличии на момент подачи заявки. Таким образом, требование затрудняет подготовку заявки и, как следствие, ограничивает количество потенциальных участников закупки», — говорится в релизе.

Одна из двух заявок, поданных на аукцион, была отклонена управлением автомагистрали Москва-Бобруйск на основании несоответствия этим требованиям.

ФАС признала такие действия незаконными и обязала заказчика капремонта позволить участвовать в тендере обоим компаниям.