В Голландии отказались от наказания актеров за съемку гей-порно в церкви

В Голландии закрыли дело против актеров, снявших порнофильм в церкви города Тилбург. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает Nos.

«Запись, конечно, очень оскорбительна и неуважительна, но это не является уголовным преступлением», — заявил прокурор Чарльз ван дер Воорт, передает издание AD. Он добавил, что наказания за богохульство отменены в стране уже несколько лет назад.

Двое мужчин занялись сексом в католическом храме святого Иосифа в Тилбурге в начале года. Съемка велась тайно.

Фильм опубликовали на сайте порнозвезды Ким Холланд. После скандала она принесла извинения и пообещала удалить ролик. Произошедшее вызвало возмущение пастора прихода и епархии, и церковь была ритуально очищена во время воскресной Евхаристии.