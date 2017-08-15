Частный инвестор простимулирует виноградарство в Севастополе

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников анонсировал запуск нового проекта по развитию виноделия и виноградарства, который должен принести в бюджет города 8 миллиардов рублей инвестиций и способствовать созданию 450 новых рабочих мест. Об этом он сказал во вторник, 15 августа, передает пресс-служба правительства города.

«Правительство заинтересовано в том, чтобы этот проект был реализован в полном объеме, поскольку город получает не только дополнительные рабочие места, огромные инвестиции и ежегодные налоговые отчисления в бюджет свыше 200 миллионов рублей, но и вовлекает в оборот еще тысячу гектаров сельскохозяйственных земель», — заявил Овсянников.

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Инвестор — фирма «ИнвестПлюс» — планирует высадить первые виноградники в 2018 году, выпуск первой бутылки должен произойти в 2023 году. «На старте такого крупного проекта очень важна поддержка как правительства города, так и жителей Севастополя, поскольку возможные сложности без понимания и взаимодействия решить невозможно. Выражаю благодарность Дмитрию Овсянникову за конструктивный диалог и готовность к сотрудничеству», — сказал руководитель компании Андрей Григорьев.

В марте Овсянников принял участие в закладке виноградной лозы на полях предприятия «Золотая балка». По словам главы города, в Севастополе запущен проект для жителей многоквартирных домов «Виноградная лоза — в каждый двор». «В ближайшие две недели севастопольцы, которые хотят видеть растущий виноград у подъезда своего дома, будут обеспечены саженцами», — предупреждал губернатор.