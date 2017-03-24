Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников принял участие в закладке виноградной лозы на полях предприятия «Золотая балка». Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает пресс-служба правительства города.

«В прошлом году предприятия Севастополя значительно — практически на 460 гектаров, увеличили площадь виноградных насаждений. Бюджет города получил 290 миллионов [рублей] поступлений от деятельности винодельческих предприятий. Мы рассчитываем удвоить этот показатель через 4 года», — прокомментировал Овсянников.

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По словам главы города, в Севастополе запущен проект для жителей многоквартирных домов «Виноградная лоза — в каждый двор». «В ближайшие две недели севастопольцы, которые хотят видеть растущий виноград у подъезда своего дома, будут обеспечены саженцами», — рассказал Овсянников.

Врио губернатора также подчеркнул, что в проекте Стратегии социально-экономического развития города виноградарство и виноделие названы одной из приоритетных отраслей.

Ранее в этот же день сообщалось, что правительство Севастополя обсудило с депутатами Законодательного собрания проект Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. В парламент документ будет внесен до конца апреля.