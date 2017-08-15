В США нашли прожившую месяц в лесу девушку

В американском штате Алабама обнаружили пропавшую в лесу месяц назад девушку. Об этом сообщает The Independent.

Лиза Терис, 25-летняя жительница города Луисвилл, за это время потеряла около 23 килограммов веса. Ее тело было покрыто многочисленными царапинами и укусами насекомых. С собой у нее не было ни сумки, ни телефона, ни обуви.

Терис потерялась, когда пошла в лес с двумя мужчинами. Они решили ограбить охотничий домик, девушка участвовать в преступлении отказалась и покинула группу. Так как она не была знакома с окрестностями, самостоятельно найти выход к людям у нее не получилось. Потерявшись, она пила воду из ручья, питалась ягодами и грибами. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося, однако подробностей пока не обнародуют.

«Невозможно описать наше счастье и чувство облегчения, которое мы испытали, когда ее нашли и вернули домой. Нам очень повезло, что она жива. Она очень сильная, ей многое пришлось пережить», — рассказала прессе сестра Терис, Элизабет.