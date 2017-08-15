В МИД сравнили отношения Москвы и Тегерана с разменной монетой для западных СМИ

Отношения Москвы и Тегерана превращаются в разменную монету, которая используется антироссийскими СМИ в неблаговидных целях. Об этом агентству РИА Новости во вторник, 15 августа, заявил источник в российском МИД, комментируя публикацию об отправке Ираном в Россию наступательного вооружения для ремонта.

«Проблемы с восприятием происходящего в наших отношениях с Ираном не с российской стороны, разумеется, потому что мы действуем и всегда будем действовать строго в соответствии со своими международными обязательствами», — пояснили в ведомстве.

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Ранее немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназванные источники в западных спецслужбах опубликовала информацию, согласно которой Иран в нарушение резолюции Совбеза ООН якобы переправил для обслуживания в Россию через Сирию некие компоненты тяжелых наступательных вооружений.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия в свое время обучила специалистов в Иране, способных обслуживать поставленную российскую военную технику. «Эта подготовка была предусмотрена контрактами на поставку техники», — отметил он.

В свою очередь, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что публикация Welt am Sonntag не соответствуют действительности. «Это информационная фальшивка, призванная изобразить Россию и Иран нарушителями известных резолюций Совета Безопасности ООН. В военно-технических контактах с Тегераном Москва строго придерживается резолюций», — сказал он.

