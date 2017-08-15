Крупнейшее предприятие Приморья продадут для погашения долгов по зарплате

Имущество оборонного предприятия «Радиоприбор» будет продано до конца 2017 года в целях погашения задолженности компании по заработной плате. Об этом заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время на предприятии заканчивается инвентаризация, после чего имущество «Радиоприбора» будет продано как единый имущественный комплекс новому собственнику. Запланировано, что им станет филиал Дубненского машиностроительного завода. «Если все пойдет по плану, то в конце 2017 года имущественный комплекс должен быть продан и соответственно будет произведен расчет с сотрудниками завода по заработной плате», — отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что ситуация на предприятии постепенно нормализуется. В частности, помимо того, что был найден новый собственник, призванный продолжить производственную деятельность «Радиоприбора», удалось также начать ликвидацию задолженности по зарплате, которая все еще остается в размере 407 миллионов рублей.

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Миклушевский напомнил, что в 2016 году было выделено 178 миллионов рублей из краевого бюджета на погашение части задолженности перед коллективом «Радиоприбора».

В июне глава Минтруда Максим Топилин рассказал о том, что почти 15 процентов всей задолженности по заработной плате в России приходится на Приморский край. По словам министра, на сегодняшний день предприятия региона должны работникам более 500 миллионов рублей. Одним из основных должников является завод «Радиоприбор» в Приморье, которому сейчас ищут нового эффективного собственника. «В течение этого года проблему эту мы должны решить», — заверил Топилин.

«Радиоприбор» был создан в 1958 году и является одним из крупнейших предприятий Приморского края. Сложности с выплатами заработной платы компания испытывает с 2015 года.