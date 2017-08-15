Канадский бобслеист призвал отстранить россиян на несколько олимпийских циклов

Канадский бобслеист Джесс Лумсден заявил, что спортсмены из сборной России должны быть отстранены от участия в соревнованиях на несколько олимпийских циклов из-за допингового скандала. Его слова приводит CBC.

«Страну нужно отстранить на несколько олимпийских циклов. Уже доказано, что в России существует система государственного сокрытия допинг-проб. Их нужно наказать, но ничего не делается», — считает канадец.

Описывая свое состояние после того, как он узнал о расследовании независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством профессора Ричарда Макларена, Лумсден заявил, что «не мог спать».

В декабре 2016 года Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Международный олимпийский комитет (МОК) временно исключить Олимпийский комитет России (ОКР) из своего состава за создание государственной системы применения допинга.

В декабре 2016 года Макларен опубликовал вторую часть доклада независимой комиссии WADA. В нем он заявил о существовании системы государственной поддержки применения допинга российскими спортсменами. Итогом публикации первой части доклада стал пропуск рядом российских олимпийцев и всей паралимпийской сборной Игр в Рио-де-Жанейро.

Лумсден — соотечественник Макларена.