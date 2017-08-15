Два человека погибли из-за обрыва электрокабеля в Балашихе

В подмосковной Балашихе два человека погибли из-за обрыва кабеля на столбе электропередач. Об этом сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.

ЧП произошло в понедельник, 14 августа, около одного из домов по улице Черняховского. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

Как сообщила официальный представитель подмосковного главка СКР Варвара Заева, погибшие мужчина и женщина наступили на упавший провод.

По данным источника «Ленты.ру», причиной произошедшего стала не сработавшая автоматика отключения. Уточняется, что с момента обрыва кабеля до ЧП произошло несколько минут.

Ранее в августе в Саратове попытавшийся сделать селфи около ЛЭП 16-летний подросток попал в больницу. Подросток получил ожоги 85 процентов тела.