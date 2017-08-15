Установлена причина популярности товаров по завышенным ценам

Европейские ученые на примере вина определили одну из главных причин, по которой люди могут отдавать предпочтение покупке товаров по завышенным ценам. Об этом сообщает Daily Mail.

Информация о том, что потребители пьют дорогое вино, приводит к искаженному восприятию действительности — люди полагают, что вкус такого вина лучше, чем дешевого. Причину данного эффекта ученые увидели в активизации областей головного мозга, связанных с вознаграждением и мотивацией (медиальной префронтальной корой и полосатым телом).

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К подобным выводам авторы пришли, предложив испытуемым (15 мужчинам и 15 женщинам среднего возраста 30 лет) один и тот же алкогольный напиток (красное вино ценой около 12 евро за бутылку), предварительно указав при этом их разные стоимости (3, 6 и 18 евро). Во время употребления вина и реакции на него специалисты отслеживали активность головного мозга потребителей при помощи магнитно-резонансной томографии.

В дальнейшем ученые планируют исследовать возможность обучения нервных систем, связанных с вознаграждением, для защиты от маркетингового эффекта завышенной цены.