Оценена возможность применения на Кубе звукового оружия против дипломатов из США

Специалист по звуковым системам Тоби Хейс из Городского университета Манчестера (Великобритания) прокомментировал возможное использование на Кубе акустического оружия против американских дипломатов. Мнением эксперта поинтересовался New Scientist.

«В целом, я был бы довольно осмотрительным в отношении заявлений [госсекретаря США Рекса Тиллерсона], если быть честным, то все это скорее территория [популярного американского фантаста] Филипа Дика, — говорит Хейс. — Тем не менее, мы живем в довольно сюрреалистическом мире».

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Эксперт отметил, что существуют два способа потери слуха из-за воздействия акустических волн. Первый предполагает использование инфразвука — акустических волн с частотой, которая ниже воспринимаемой человеческим ухом (16 герц). Второй — ультразвука (волн частотой выше 20 тысяч герц).

По словам Хейса, для создания инфразвука, способного нанести серьезный ущерб здоровью человека, необходимо большое количество сабвуферов, которые трудно скрыть от посторонних глаз. С другой стороны, генерация ультразвука не предполагает использования массивного оборудования, однако для нанесения урона звуковая волна должна быть направлена точно в ухо.

В декабре 2016 года ряд американских дипломатов на Кубе начал испытывать проблемы со слухом. Некоторым сотрудникам дипмиссии США пришлось вернуться домой. Проведенное американцами расследование показало, что причиной этого является воздействие звуковых волн вне диапазона, доступного для восприятия человеческим ухом. Ответственность на произошедшее с дипломатами Тиллерсон возложил на кубинские власти. Последние отрицают свою причастность к случившемуся, однако начали соответствующее расследование.