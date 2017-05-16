Ученые создали «говорящую бумагу»

Группа ученых из университета штата Мичиган, США, разработала плоский гибкий материал, который может вырабатывать звук из механических колебаний. С его помощью ученые могут создавать «говорящую бумагу» или же «поющие флаги», говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communication.

В основе разработки лежит наногенератор электричества FENG, представленный еще в конце 2016 года. Этот материал способен преобразовывать механическую энергию в ток. Ученые полагали, что FENG станет основным источником питания для смартфонов и носимых устройств.

Однако после ряда экспериментов было обнаружено другое свойство этого материала. Так, специалистам удалось преобразовать электричество в механические колебания, после чего записать акустические волны.

«Представьте газету, страницы которой одновременно являются и микрофоном, и динамиком. По сути, можно создать целый номер, который реагирует на речь и сам разговаривает с читателем», — рассказал о разработке ведущий автор исследования Нельсон Сепульведа (Nelson Sepulveda).

Для демонстрации технологии Сепульведа встроил FENG во флаг, сделав таким образом из него громкоговоритель. Он также предлагает использовать материал для шумоподавления, систем предупреждения об опасности и других целей.