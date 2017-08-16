Порошенко поручил расследовать возможную поставку ракетных двигателей в КНДР

Президент Украины Петр Порошенко поручил провести расследование возможных поставок Украиной ракетных двигателей в КНДР. Об этом в среду, 16 августа, глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Какими бы абсурдными ни выглядели обвинения Украины, как ответственные партнеры мы должны внимательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставке ракетных двигателей или соответствующих технологий Северной Корее», — отметил он.

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Он подчеркнул, что Украина придерживается договора о нераспространении ядерного оружия. «Мы сделали уникальный вклад в международную безопасность и никогда не позволяли усомниться в нашей приверженности международным обязательствам», — написал глава государства.

15 августа генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев допустил, что ракетные двигатели, произведенные на предприятии, могли быть скопированы для нужд КНДР. Версию о прямых поставках он назвал «выдумкой кого-то, кто желает напомнить о себе, показать результат своей работы и выпятить свое имя».

Днем ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода «Южмаш».

