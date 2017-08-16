СМИ сообщили о новом виде спама в России

В России появился и набирает популярность новый вид спама, пишет газета «Известия». Суть технологии в том, что программируется автоматическая система, и она набирает номера телефонов, а потом обрывает вызов после первого звонка. У абонента высвечивается пропущенный вызов с незнакомого номера. Если он перезвонит, на том конце система озвучит рекламное объявление.

По данным аналитической компании Telecom Daily, с новым видом спама столкнулись 65 процентов россиян. При этом за последние полгода количество рекламных сообщений подобного рода выросло на 50 процентов.

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По информации сотовых операторов, провокации с целью побудить абонента перезвонить впервые появились в Японии — они получили название Wangiri. В некоторых вариантах человек перезванивал на платный номер, после чего с его счета списывали деньги. Сейчас в России чаще всего просто зачитывают рекламу.

В пресс-службе ФАС отметили, что если гражданин сам обращается за получением информации, в том числе звонит по телефону, то необоснованно утверждение, что такая информация является рекламой и что она навязывается гражданину без его желания. По закону «О рекламе» не допускается ее распространение по сетям электросвязи, в том числе телефонной, без предварительного согласия абонента.

Секретарь временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Александр Шепилов заявил, что если проблема с противодействием подобному виду рассылок станет массовой, то комиссия готова начать обсуждение этой темы.