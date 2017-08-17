В Николаеве из-за возбудителя холеры запретили купаться и ловить рыбу

В украинском городе Николаев из-за обнаружения возбудителя холеры запретили купаться и ловить рыбу. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Согласно решению горсовета, ограничения касаются акватории рек Ингул и Южный Буг, а также Днепровского лимана.

«Будет усилен контроль за торговлей речной рыбой на рынках, будут проводиться рейды для недопущения продажи рыбной продукции в непредназначеных для этого местах. Руководителям учреждений с массовым пребыванием людей рекомендовано усилить санитарно-эпидемиологический режим», — говорится в публикации.

Возбудитель холеры в Николаеве обнаружили 14 августа в реке Ингул в районе пешеходного моста в центре города, сообщала пресс-служба областной администрации. Все областные и городские службы были переведены в состояние повышенной готовности. Случаев заболевания среди населения не зафиксировано, но Николаевская областная инфекционная больница подготовлена к возможному приему пациентов.