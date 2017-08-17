McLaren предложил катать детей на суперкаре с отсеком для напитков

Британский производитель автомобилей McLaren выпустил уменьшенную копию автомобиля 570S для детей. Об этом сообщает The Motor Authority. Разработка дизайна производилась совместно с компанией Step2.

Под сиденьем у этой машины есть специальное отделение для хранения напитков. Ожидается, что продажи стартуют в сентябре. Примерная цена — 80 долларов.

Осенью 2016 года компания выпустила детский вариант родстера P1. Машина работает на батарейках и предназначена для детей до семи лет. В автомобиле предусмотрено три скорости, разгон занимает 2 секунды, также машина может двигаться задним ходом. Кроме того, миниатюрный родстер оснащен MP3-плеером и музыкальной системой с запрограммированными детскими песнями.

Детские машины есть и у компании Tesla. Игрушка представлена в нескольких цветах: черном, темно-синем и красном. На машине установлены номерные знаки, а капот украшен фирменной эмблемой автопроизводителя.