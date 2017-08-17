Житель Тамбовской области передумал взыскивать с МТС 30 миллиардов рублей

Житель Тамбовской области Алексей Мелехов, предпринимавший попытки взыскать с МТС 30 миллиардов рублей, не стал подавать жалобу в Верховный суд на решение по иску к мобильному оператору. Тем самым он фактически прекратил дальнейшие попытки взыскать эту сумму с компании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мичуринского городского суда Тамбовской области, где рассматривался иск.

В пресс-службе суда пояснили, что по иску Мелехова к МТС на 30 миллиардов рублей 31 января суд принял решение отказать в исковых требованиях. После этого он подал кассацию в Тамбовский областной суд. Десятого апреля суд отклонил апелляционную жалобу Мелехова, и уже это решение обжаловать в Верховном суде он не стал. «Следовательно, решение суда вступило в законную силу», — пояснили в пресс-службе суда.

Ранее 17 августа в МТС назвали абсурдным намерение абонента взыскать с оператора 30 миллиардов рублей. Пресс-секретарь оператора связи Дмитрий Солодовников пояснил, что речь идет о шести минутах, списанных из голосового пакета абонента. По его словам, все начисления оператора были корректными, и это подтвердили суды первой и второй инстанции.

В суде также сообщили, что ранее Мелехов пытался отсудить миллиард рублей у Минфина за бездействие при оказании ему услуг по поставке газа региональным дочерним предприятием компании «Газпром» — «Тамбовоблгаз». В удовлетворении требований иску Мелехову было отказано.

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Истец привлекал Минфин в качестве ответчика в связи с тем, что «75 процентов акций дочернего предприятия "Газпрома" принадлежит государству, а от имени государства выступает Министерство финансов РФ». Изначально причиной разбирательства послужило решение мирового судьи о взыскании с Мелехова денег в счет погашения долга за поставку газа.

17 августа стало известно, что житель Тамбова Алексей Мелехов подал иск к МТС о компенсации морального вреда на сумму 30 миллиардов рублей. В качестве ответчиков также названы правительство России и администрация Тамбовской области.

Как сообщается в материалах суда, абонент использовал тариф «Smart 022015», по которому ежемесячно получал три гигабайта интернет-трафика, 500 минут звонков и 500 СМС. По версии истца, 22 июня 2016 года оператор сотовой связи незаконно списал минуты, включенные в тариф для бесплатных звонков.