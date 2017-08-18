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Итальянцы пустили крокодилов на оправы очков

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Итальянская марка Billionaire представила первую коллекцию солнцезащитных очков с оправой, декорированной крокодиловой кожей. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 18 августа.

Модели представлены в разных цветах: классическом черном, бежевом, насыщенным коричневым, бордо, сером и глубоком синем. Новинки представлены в инетренте-бутиках марки. Стоимость аксессуаров — 998 евро.

Бренд Billionaire Couture основан в 2003 году итальянским предпринимателем и одним из владельцев «Формулы-1» Флавио Бриаторе. В 2016 году контрольный пакет акций марки приобрела компания Philipp Plein. Флагманские бутики бренда расположены в Лондоне, Милане, Париже, Москве, Дубае и Йоханнесбурге.

В конце июля 2017 года бренд запустил рекламную кампанию в рамках осенне-зимней коллекции одежды. В качестве базового использовался стиль техасского магната из фильмов-вестернов и популярного в 1980-е телесериала «Даллас»: ковбойские шляпы, пиджаки и тренчи из змеиной кожи, норковые шубы. Также в коллекцию вошли пальто из каракуля и шиншилловые куртки-бомберы.

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