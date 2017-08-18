Авиакомпания оставила без багажа более 200 пассажиров

Более 200 пассажиров канадской авиакомпании Air Transat, прибывших в английский город Бирмингем, остались без багажа. Об этом пишет газета The Sun.
Инцидент произошел во вторник, 15 августа. Из канадского Торонто в Великобританию прилетели 300 пассажиров. При этом свои вещи смогли получить только 85 путешественников.
Оказалось, что причиной ЧП стал технический сбой в аэропорту Торонто Пирсон. Кроме того, из-за неполадок рейс задержали на три часа.
По словам пассажира Деймона Брайна (Damon Brown), двое из его попутчиков, стоявших в очереди, чтобы переговорить с сотрудниками Air Transat по поводу багажа, упали в обморок.
Представительница Air Transat заявила, что всех путешественников предупреждали о неисправностях в системе обработки багажа в Пирсоне. По ее словам, по этой причине не только Air Transat, но и ряд других авиакомпаний не смогли загрузить в лайнеры все вещи туристов. Сотрудница Air Transat заверила, что перевозчик работает над скорейшим решением данной проблемы.
В феврале текущего года эксперт рассказывал, что пассажиры могут рассчитывать на максимальную компенсацию в 1,4 тысячи евро в случае потери авиакомпанией их багажа.