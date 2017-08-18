Футболки дорогостоящего новичка «Барселоны» никто не купил

Испанская «Барселона» не продала ни одной футболки бразильского новичка команды Паулиньо. Об этом сообщает The Sun.

В клубном магазине каталонцев сообщили, что за сутки им не поступило ни одного заказа на майку Паулиньо. Он будет выступать за «Барселону» под 15-м номером.

Презентация бразильца прошла 17 августа на стадионе сине-гранатовых — «Камп Ноу». На ней присутствовали 2000 болельщиков «Барселоны». Для сравнения, на презентацию Неймара в 2013 году пришло посмотреть 56 500 фанатов.

Паулиньо перешел в «Барселону» из китайского «Гуанчжоу Эвергранд». Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Каталонцы продолжают обновление состава после того, как бразильский нападающий Неймар ушел в «Пари Сен-Жермен» за рекордные 222 миллиона евро.