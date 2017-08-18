Уход Трампа лишит Twitter двух миллиардов долларов

Эксперты оценили возможный уход президента США Дональда Трампа из Twitter в два миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам аналитика компании Monness Crespi Hardt & Co. Джеймса Какмака (James Cakmak), если Трамп перестанет публиковать посты в социальной сети, капитализация компании упадет почти на 20 процентов.

Какмак отметил, что уход Тампа из Twitter никак не повлияет на количество пользователей соцсети. Вместо этого, он повлечет за собой сокращение нематериальных активов компании. «В мире нет лучшей бесплатной рекламы, чем президент США», — подчеркнул он.

Как отмечают журналисты Bloomberg, после победы Трампа на выборах в 2016 году акции Twitter упали на 14 процентов. Сейчас рыночная стоимость Twitter составляет около 11,7 миллиарда долларов.

Профиль президента США не раз привлекал пристальное внимание общественности и успел стать источником вирусных мемов. Так, в конце мая Трамп привел в замешательство миллионы пользователем Twitter постом с опечаткой, который юзеры связали с русскими и атомной бомбой, а в середине июля английский актер Энди Серкис (Andy Serkis) в эфире вечернего шоу The Late Show with Stephen Colbert прочитал твиты президента США голосом Голлума из «Властелина колец», которого он озвучивал.

На Twitter-аккаунт Трампа подписаны более 36 миллионов человек.