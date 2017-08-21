Спрос на отдых в Пуэрто-Рико резко вырос после выхода клипа Despacito

Спрос путешественников на посещение столицы Пуэрто-Рико Сан-Хуан резко вырос после выхода клипа на песню Despacito, который снимался в этом городе. Такая информация содержится в пресс-релизе компании Airbnb, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 21 августа.

Материалы по теме Дорого-богато Где остановиться путешественнику с неограниченным бюджетом

Число туристов, забронировавших жилье в Сан-Хуане в январе-июле текущего года с помощью этого сервиса, увеличилось на 73 процента по сравнению с тем же промежутком 2016-го.

Кроме того, за упомянутый период 2017-го количество предложений об аренде жилья в столице Пуэрто-Рико на Airbnb возросло почти на четверть (24 процента).

Ранее в августе стало известно, что клип на Despacito стал самым популярным в истории YouTube. Пользователи хостинга просмотрели данное видео более трех миллиардов раз.

Клип на песню пуэрториканского музыканта Луиса Фонси был выложен в сеть в январе этого года. Ролик снимали в декабре 2016-го в окрестностях города Ла-Перла, а также в одном из баров Сан-Хуана.

