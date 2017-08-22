Глава «АвтоВАЗа» назвал сроки поставки Lada на Кубу

Первая партия автомобилей Lada будет поставлена на Кубу в ноябре текущего года. Об этом заявил глава «АвтоВАЗа» Николя Мор, передает ТАСС.

В марте 2017 года автопроизводитель анонсировал начало поставок автомобилей на Кубу. Мор уточнял тогда, что речь идет о моделях Vesta и Largus. «Сейчас мы обсуждаем с кубинским министерством транспорта тестовые поставки в объеме примерно 300 автомобилей с целью проверить реакцию рынка», — говорил он.

Машины отправят для обкатки в таксомоторные парки, а также туристические компании и фирмы по прокату.

По итогам тестов Куба может принять решение о поставке большего числа российских автомобилей. В этом случае контракт рассчитывают подписать в 2018 году. Глава «АвтоВАЗа» подчеркивал, что российский автоконцерн продавал на острове новые машины 12 лет назад и сейчас хочет вернуть себе этот рынок.

27 февраля 2017 года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Волжский автозавод не нуждается в дополнительной поддержке государства.