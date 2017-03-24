Куба подтвердила готовность закупать российскую сельхозтехнику

Россия готова поставлять Кубе сельхозтехнику для восстановления цитрусовой отрасли. Этот вопрос обсуждался в пятницу, 24 марта, на встрече замглавы Минсельхоза Евгения Громыко с чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в РФ Эмилио Лосада Гарсия, сообщает ТАСС.

Громыко подтвердил готовность России оказать содействие кубинским партнерам в реализации этого проекта. Со своей стороны Гарсия подчеркнул, что его страна может ускорить рассмотрение предложений в отношении номенклатуры и условий поставок сельскохозяйственной техники для восстановления и развития цитрусовой отрасли.

Две недели назад президент «АвтоВАЗа» Николя Мор заявил, что в этом году на Кубу для проверки реакции рынка планируется поставить около 300 машин Lada. По его словам, партия должна прибыть на Остров свободы уже в мае и будет состоять из моделей Vesta и Largus.

Машины отправят для обкатки в таксомоторные парки, а также туристические компании и фирмы по прокату. По итогам тестов Куба может принять решение о поставке большего числа российских автомобилей. В этом случае контракт рассчитывают подписать в 2018 году.

В июле 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым было списано 90 процентов долга Кубы перед Советским Союзом — 31,7 миллиарда долларов. Оставшуюся сумму (около 3,5 миллиарда долларов) республика обязалась вернуть в течение 10 лет.

В конце декабря 2916 года Куба предложила Чехии покрыть долг в 276 миллионов долларов ромом. Агентство Associated Press писало, что если эта инициатива будет одобрена чешской стороной, то страна сможет бесплатно получать кубинский ром на протяжении более чем 100 лет — она импортирует его примерно на два миллиона долларов в год.

