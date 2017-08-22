Полиция задержала засеявшего коноплей речной остров сахалинца

Мужчину, засеявшего коноплей остров посреди реки Тымь на Сахалине, привлекли за незаконное культивирование наркосодержащих растений. Об этом во вторник, 22 августа, сообщается на сайте регионального управления МВД России.

«45-летний местный житель возделывал коноплю на специально обработанном им участке, скрытом в лесном массиве на острове Зелинский. Всего оперативниками было обнаружено и изъято 246 кустов», — говорится в сообщении.

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Он признался на допросе, что выращивал коноплю для личного потребления.

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