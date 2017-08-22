Туристы начали срочно покидать итальянский остров после землетрясения с жертвами

Отдыхавшие на итальянском острове Искья туристы пытаются в срочном порядке покинуть его после землетрясения. Об этом сообщает The Huffington Post.

В порту Искьи наблюдается большая очередь из путешественников, которые ожидают прибытия паромов. Водные суда доставляют людей в несколько городов материковой Италии.

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Как рассказал проводящий отпуск в главном городе Искьи 28-летний римлянин, почти всего его знакомые собираются покинуть регион, как только представится возможность. Об этом сообщает РИА Новости.

«В нашем отеле русских туристов нет, но есть немцы и, насколько я понял, они тоже собираются уезжать», — добавил отдыхающий.

По последним данным, в результате землетрясения на Искье погибли двое человек, 26 получили ранения. Как передает Ростуризм со ссылкой на ситуационно-кризисный центр МИД России, граждан РФ среди пострадавших нет.

Федеральное агентство следит за развитием ситуации. Оно рекомендует находящимся на Искье российским путешественникам сохранять спокойствие, соблюдать требования личной безопасности и следовать указаниям местных властей.

Землетрясение на Искье произошло вечером в понедельник, 21 августа. Его магнитуда составила 3,6, очаг находился на глубине 10 километров. Серьезные разрушения были зафиксированы в городе Казамиччола. Первоначально сообщалось об одной жертве стихийного бедствия и 25 пострадавших.